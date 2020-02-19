Мората назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

Нападающий мадридского Атлетико Альваро Мората поделился мыслями относительно претендентов на победу в главном еврокубковом турнире.

"Я считаю, что Ливерпуль и Ювентус являются лучшими командами в нынешней Лиге чемпионов. Я не хотел бы снова встретиться с Ювентусом. Думаю, что они вместе с Ливерпулем и ПСЖ являются главными фаворитами турнира. Впрочем, в Лиге чемпионов нельзя ничего сказать на сто процентов", – приводит слова Мораты Football Italia.

Атлетико – Ливерпуль – 1:0 – видео гола и обзор матча

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 Атлетико минимально одолел действующего обладателя трофея Ливерпуль (1:0). Ответный матч между командами состоится 11 марта.

Воспитанник мадридского Реала Мората перешел в Атлетико из лондонского Челси на правах аренды в январе 2019 года. В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл за свою команду 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

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