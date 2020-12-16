Нападающий Ювентуса Альваро Мората стал фигурантом курьезного эпизода в матче 12-го тура Серии А против Аталанты.

Испанец имел роскошную возможность открыть счет, но решил пробить уже по пустым воротам пяткой. Удар у Мораты вышел крайне неудачным, и мяч медленно покатился за линию ворот.

Ювентус – Аталанта: Малиновский в стартовом составе на топ-матч Серии А – онлайн-трансляция

Добавим, что в отчетном матче в составе Аталанты на поле с первых минут вышел Руслан Малиновский. Для украинца это второе попадание в стартовый протокол подряд.

Напомним, что Мората во второй раз стал игроком Ювентуса во время минувшего межсезонья. В нынешней кампании 28-летний испанец сыграл за "бьянконери" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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