Форвард Ювентуса Альваро Мората, права на которого принадлежат Атлетико, может снова попробовать свои силы в английском первенстве.

Карьера Мораты в Ювентусе, скорее всего, подходит к концу из-за будущего прихода Душана Влаховича, сообщает Cope.

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Альваро после возвращения в Атлетико может оказаться в Ньюкасле или Тоттенхеме – мадридцы готовы отпустить форварда в аренду. Интересно, что "матрасники" при этом отказывают Барселоне в займе и готовы только продать его каталонцам.

К слову, Мората провел 29 поединков в составе Ювентуса в текущем сезоне, забив 8 голов и отдал 5 результативных передач.

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