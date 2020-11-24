Полузащитник Ювентуса Уэстон Маккени стал жертвой своих партнеров в туринском клубе.

На тренировках Ювентуса царит дружеская атмосфера, но Уэстон Маккени пока не оценил этого.

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Во время практики Куадрадо и Мората решили разыграть 22-летнего американца, повалив его на землю. К счастью, шутка завершился без травм, но Уэстон сразу схватился за плечо.

Напомним, Ювентус арендовал у Шальке Маккени на сезон. Хавбек успел провести в Серии А уже 5 матчей и отметился ассистом.

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