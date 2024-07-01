Альваро Мората находится на грани завершения своего периода в Атлетико и готов перейти в Аль-Кадисию, сообщает Relevo.

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Атлетико оценивает Морату в 15 миллионов евро, но возможен трансфер за меньшую сумму. Сейчас продолжаются переговоры о его переходе в Аль-Кадисию в Саудовской Аравии.

Уход Мораты был частью стратегии Атлетико, что поможет освободить финансовые ресурсы для приобретения нового нападающего. Главным кандидатом на замену Морате является украинский форвард Артем Довбик, за которого Жирона требует 40 миллионов евро.

К слову, прошлом сезоне Альваро сыграл за Атлетико 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 5 ассистов. Transfermarkt оценивает игрока в 16 миллионов евро.

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