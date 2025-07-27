9 июля Сьон сыграл в Санкт-Петербурге контрольный матч с Зенитом (2:5). За это клуб получил 300 тысяч евро – по словам президента Сьона, это была слишком большая сумма, чтобы отказаться от этого приглашения.

"Получает несколько сотен тысяч франков, и плевать": президента Сьона разнесли в Швейцарии за матч с Зенитом на России

25 июля Сьон сыграл первый матч нового чемпионата Швейцарии – в гостях с Цюрихом (3:2). На этой встрече ультрас "красно-белых" развернули баннер с критикой в адрес руководства: "Товарищеская игра в России – 300 тысяч, моральный компас – бесценно".

Рядом с этим баннером был развернут еще один – с надписью "FCK PTN".

Что интересно, в составе Сьона выступает россиянин Антон Миранчук.