Морально готовы снять команду со Второй лиги, – исполняющий обязанности президента Нивы В

Исполняющий обязанности президента винницкой Нивы Вадим Кудияров рассказал о вчерашнем инциденте с нападением болельщиков на арбитра после матча с Полесьем (1:2).

"Я, как и многие другие, причастные к нашему клубу, ночью не спал вообще. Я не поддерживаю той дикости, которая произошла после игры, но не могу возразить людям, которые на эмоциях начали беспорядки. Не знаю, как смотреть в глаза жителям после такого судейства. Не понимаю, зачем это все тогда. Как бороться с этим убийством со свистком?

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Судья, выйдя на поле после перерыва, просто "оторвал головы" команде. Поставил пенальти, которого не было, и свистел только в одну сторону. Болельщики все видели. Градус недовольства на трибунах рос. Неудивительно, что так в итоге все закончилось.

Мы сейчас проведем встречу с руководством и будем принимать решение. Морально готовы снять Ниву В с турнира. Зачем искать эти средства, инвестировать в детский футбол, собирать каждую копейку на футбол, если вот так весь сезон можно перечеркнуть? Зачем мы это делаем? Чтобы кто-то купил потом за 100 гривен судью, над нами издевались?

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В таком случае мы не готовы участвовать в развитии профессионального футбола в Винницкой области. Это не спорт, а какая-то финансовая пирамида. Я поддерживаю другие виды, лучше сосредоточусь исключительно на них, там больше удовольствия и меньше такой грязи.

Каким образом судьи назначаются? Какие оценки они получают? Вот приехал арбитр и очень классно отсудил. Если бы полиция на пять минут позже сработала, он бы больше не свистел. Вот сейчас будем собираться и решать, как жить дальше. Винницкая Нива может прекратить участие во Второй лиге, хотя по игре были в шаге от первой", – рассказал Кудияров в интервью Sportarena.

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