"Смог бы я комментировать русском? Если поспорить на тысячу долларов и после этого комментировать – тогда можно. Но это не удастся сделать качественно, так как у комментатора есть наработанные конструкции в голове. Ты их не прорабатываешь.

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Это был бы некачественный комментарий, даже когда я еще не переехал в Киев, а жил в Запорожье. Абсолютно русскоязычная среда, общения на украинском было минимум и только на работе. Но все равно, заходя в комментаторскую кабинку или на стадион, ты надеваешь наушники и у тебя определенная программа загружается.

А уже дальше ты набрасываешь на эту конструкцию, на этот хребет. А он украинский, потому что с первого дня работы журналистом и комментатором язык был украинским. Ты к этому приспособился. Сломать это нереально.

Поломать и выстроить сразу качественно невозможно. У тебя будет пролезать все что угодно, ты будешь подвисать, нести чушь или искусственно себя заводить для темпа – все равно будут разные вещи вылезать", – сказал Моралес в комментарии YouTube-каналу "SportArenaTV".

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