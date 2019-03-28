toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ЖУНИОР МОРАЕС СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Моралес – об украинцах в чемпионате России: Проблема в том, что они обижаются на реакцию общества

28 марта 23:34 42 Читати українською
Моралес – об украинцах в чемпионате России: Проблема в том, что они обижаются на реакцию общества
Роберто Моралес / Футбол 1

Известный футбольный журналист Роберто Моралес поделился мнением о выступлениях украинцев в чемпионате России.

"Никто не требует от футболистов быть интеллектуалами. Очень часто они говорят, а потом думают. Это проблема.

"Ни за какие деньги", – Безус рассказал, поехал ли бы играть в Россию

Если россиянин играет в Украине, то вопрос к тем, кто его взял. Если украинцы едут в Россию... Согласен – это их выбор. Но проблема не в этом, а в том, что они обижаются на реакцию общества. А общество реагирует, как хочет. Ты поступил, как захотел.

Шаблий: Ракицкий понимал, что не будет вызываться в сборную Украины

Чем выше твоя публичность, тем осторожнее надо быть. Не говорю, что обязательно быть патриотом – это либо есть у человека, либо нет. Просто надо думать", – цитирует Моралеса Tribuna.com.

Теги
Украинцы за рубежом Роберто Моралес Россия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
13
мин
Хоффенхайм
21:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук