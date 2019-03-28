Моралес – об украинцах в чемпионате России: Проблема в том, что они обижаются на реакцию общества

Известный футбольный журналист Роберто Моралес поделился мнением о выступлениях украинцев в чемпионате России.

"Никто не требует от футболистов быть интеллектуалами. Очень часто они говорят, а потом думают. Это проблема.

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Если россиянин играет в Украине, то вопрос к тем, кто его взял. Если украинцы едут в Россию... Согласен – это их выбор. Но проблема не в этом, а в том, что они обижаются на реакцию общества. А общество реагирует, как хочет. Ты поступил, как захотел.

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Чем выше твоя публичность, тем осторожнее надо быть. Не говорю, что обязательно быть патриотом – это либо есть у человека, либо нет. Просто надо думать", – цитирует Моралеса Tribuna.com.