Моралес – о новом контракте Зозули с Альбасете: У Романа не топовый уровень даже для Сегунды

Известный комментатор Роберто Моралес поделился мыслями о продлении контракта Романа Зозули с Альбасете.

"Подписание нового контракта с Альбасете является очень хорошим решением для Романа Зозули. Он нашел клуб, в котором ему комфортно быть, и который его ценит. У клуба есть определенные амбиции, он хочет расти. Поэтому его лучший бомбардир в прошлом сезоне (на самом деле лучший Бела, у которого 12 голов – прим. "Футбол 24") имеет все возможности для личного развития.

Зозуля официально продлил контракт с Альбасете

Почему-то наши болельщики хотят видеть больше, чем есть. Да, Роман хорошо сыграл в прошлом футбольном году. Он стал ключевым футболистом команды. По сравнению с тем, что было на старте выступлений в Испании, он прогрессирует, адаптируется к очень требовательной лиге. Это несомненный прогресс.

Однако не существует никакого ажиотажа в Испании вокруг Зозули. Этому много причин. Возраст, гражданство не с ЕС, в конце концов просто класс – хороший, но никак не выдающийся, не топовый даже на уровне Сегунды.

Альбасете – это нормальный уровень для этого форварда. Зозуля в составе претендента на подъем в элиту забил 11 голов. Это хорошо, но не стоит переоценивать положительный импульс в карьере Романа", – рассказал Моралес для tribuna.com.

Напомним, несмотря на слухи о смене клуба, Зозуля подписал новый контракт с Альбасете до 2021 года.

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