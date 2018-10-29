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Мораиш: Желаю Черноморцу не опускать рук, "морякам" очень нужен покой

28 октября 17:44 52 Читати українською
Мораиш: Желаю Черноморцу не опускать рук, "морякам" очень нужен покой
Жозе Мораиш / ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Жозе Мораиш пообщался с журналистами после разгромной победы "львов" над Черноморцем (5:0).

"Очевидно, что нам удалось хорошо сыграть, судя по счету. Отмечу два ключевых момента. Первый: мы фактически начали победителями, ведь заработали и реализовали пенальти уже на старте матча. Соперник адекватно среагировал своими моментами, но настал черед второго момента: мы не пропустили . Два-три эпизода с участием игроков Черноморца, благодаря передачам хорошим, конечно, достойны внимания, но и мы сделали все для того, чтобы свои ворота сохранить сухими.

Карпаты на выезде разгромили Черноморец и прервали 5-матчевую безвыигрышную серию в УПЛ

После перерыва забили второй гол и держали игру под контролем. Фактически, результат был в наших руках. Когда ты знаешь, что моральное состояние соперника подавлено, играешь спокойно, уверенно, контролируешь все, что происходит на поле. Удавалась и компактная игра, и острые выходы с мячом. Забили третий гол, после чего Черноморец уже не имел возможности что-то изменить.

Я слежу за одесситами, я видел, что эта команда может играть хорошо. У них есть разумные принципы игры, неплохие атакующие игроки, понимание мобильных действий. Конечно, очень обидно, когда команды проигрывают таким образом. Мы где-то через такое проходили недавно. Хочу выразить уважение к команде-соперника и пожелать им не опускать рук. У них много молодежи, а это будущее. Им очень нужен покой, для роста и прогресса", – передает слова Мораиша пресс-служба Карпат.

Черноморец – Карпаты – 0:5 – видео голов и обзор матча

Украина13 тур

Черноморец - Карпаты: Воскресенье 28 октября 2018

Черноморец
Матч окончен
0 : 5
Карпаты
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Черноморец - Карпаты Карпаты Карпаты Жозе Мануэль Феррейра Мораиш Жозе Мануэль Феррейра Мораиш
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