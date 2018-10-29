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Мораиш: Поражение Карпат – наказание за наши ошибки

22 октября 00:50 62 Читати українською
Мораиш: Поражение Карпат – наказание за наши ошибки
Жозе Мораиш / Фото: ФК Карпаты

Наставник львовских Карпат Жозе Мораиш поделился впечатлениями от матча против Александрии, в котором его команда потерпела поражение.

"Команда добавила в определенных аспектах, над которыми мы сейчас работаем. Это, в первую очередь, касается ведения игры. Считаю, что мы начали очень хорошо. Менее положительные моменты заключаются в том, что мы дважды ошиблись и таким образом подарили голы сопернику. Такие моменты мы должны исправлять. Все же хорошо, что команда не опустила рук и пыталась переломить ход поединка.

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После перерыва чувствовалось больше стабильности, объективности и целеустремленности. Мы смогли забить гол. Игра была эмоциональная, мы делали все для того, чтобы сравнять счет, но не смогли доказать все до логического конца. Это обидно, ведь, пожалуй, мы на это заслуживали. В итоге имеем поражение, а это – наше наказание за допущенные ошибки, ведь их можно было избежать. Мы будем работать и стараться их исправить.

Почему не было Марьяна Шведа? Из сборной он вернулся с травмой. Сейчас занимается по индивидуальной программе, но к следующей игре должен возобновиться", – цитирует Мораиша официальный сайт Карпат.

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Матч окончен
2 : 1
Карпаты
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