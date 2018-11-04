Мораиш оценил шансы Карпат на попадание в первую шестерку

Наставник львовских Карпат Жозе Мораиш поделился впечатлениями от матча 14 тура УПЛ с Олимпиком.

"Олимпик находился выше нас в турнирной таблице и нам было важно одержать победу, чтобы приблизиться к тем командам, которые находятся вверху. Нам удалось сделать это в противостоянии с хорошим соперником.

Олимпик – Карпаты – 1:2 – видео голов и обзор матча

Борьба за первую шестерку? Могу сказать, что команда будет продолжать работать. Есть немало команд, которые хотят быть в верхней шестерке и они имеют хорошие качества и возможности для этого.

Следующий наш поединок состоится на выезде против Зари, еще одной хорошей команды. Наша цель состоит в том, чтобы в дальнейшем работать, улучшать нашу игру во всех планах. Это касается тактической подготовки, а также действий в защите и атаке.

Карпаты одолели Олимпик и одержали вторую подряд победу в УПЛ

В тактическом плане я доволен действиями команды. Карпаты контролировали игру с самого начала. Мы создавали прекрасные моменты, владели мячом, хорошо атаковали. В защите успешно закрывали зоны, действовали слаженно и компактно", – цитирует Мораиша официальный сайт Карпат.