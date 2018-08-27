Мораиш: Мои идеи не так просто воплотить в жизнь, как кажется

Главный тренер Карпат Жозе Мануэль Феррейра Мораиш прокомментировал поражение от Арсенал-Киев в 6 туре УПЛ.

"Мы должны добавлять, расти и делать все гораздо лучше. У нас есть над чем работать. Если говорить о деталях, то игра могла быть намного лучше. В атаке должны создавать лучшие возможности, чем сейчас. Сегодня была хорошая возможность исправить ситуацию, в которой находится команда, результат был очень важен для нас. Возможно, именно поэтому наши ребята пытались достичь гораздо большего, чем ожидали. Есть вещи в которых мы уже прибавили, но надо работать значительно лучше и быстрее.

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Команда привыкает к новым вещам. Мои идеи они только начинают схватывать, их не так просто воплотить в жизнь, как кажется. Нам нужна стабильность. Заметны определенные сдвиги, но все равно мы допустили ошибки, которых нельзя было делать. Думаю, игроки все это осознают. Эти вещи легко можно исправить. Следующая игра тоже сложная, но, возможно, все наладится.

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То, что я изменил – организация. Если говорить просто – мы сейчас играем в линию с четырьмя защитниками и тремя нападающими. Должны найти равновесие. Нужно подумать над позицией Карраскаль, он не может играть нападающим. Восстановился после повреждения Санчес, который может выйти на поле в следующем матче. Возможно, это будет хорошим решением на позиции нападающего.

Мы сейчас двигаемся путем улучшения. Знаем, чего хотим и работаем над этим. Просим футболистов играть спокойно и прибавлять, тогда придут результаты", – цитирует Мораиша официальный сайт Карпат.