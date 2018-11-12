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Мораиш хочет, чтобы Гуйе стал основным защитником Карпат

19:23 105 Читати українською
Мораиш хочет, чтобы Гуйе стал основным защитником Карпат
Папа Гуйе / Фото: ФК Карпаты

Наставник львовских Карпат Жозе Мораиш оценил перспективы новичка команды Папа Гуйе.

"Я рассчитываю на Папу Гуйе, как на основного центрального защитника.

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Но он еще не набрал оптимальных кондиций, ему нужно время", – сказал Мораиш в эфире программы "Профутбол".

Сенегальский защитник дебютировал за Карпаты в матче против Зари, выйдя на 89-й минуте.

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Теги
Жозе Мануэль Феррейра Мораиш Жозе Мануэль Феррейра Мораиш Папа Гуйе Папа Гуйе Карпаты Карпаты
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