"Я очень скучаю за бразильским футболом. Мне интересно узнать, что было бы, если бы я вернулся туда. Я слежу за бразильским футболом. Но моя карьера сейчас связана с Украиной. Я здесь очень счастлив, о будущем трудно говорить. Я хочу сыграть сезон или два в Бразилии, но об этом сложно говорить. У меня здесь контракт рассчитан еще на год. Я не знаю, как будет дальше.

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У меня не было официального предложения, но я разговаривал с представителями Сантоса, Флуминенсе и Коринтианса. Они говорили со мной о возможном возвращении в Бразилию. Был еще Гремио, но в тот момент это было невозможно, у меня был контракт", – признался Мораес в комментарии Goal.

К слову, нападающий провел 5 поединков в текущем сезоне в составе Шахтера и отметился двумя забитыми голами. Контракт Жуниора с "горняками" действителен до конца 2021 года.

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