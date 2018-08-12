toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЭМ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СИТИ КАРПАТЫ - ЗАРЯ

Мораес забил 60-й гол в чемпионате Украины и обошел Гусева в списке бомбардиров

10:37 78 Читати українською
Мораес забил 60-й гол в чемпионате Украины и обошел Гусева в списке бомбардиров
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес отметился забитым голом в матче 4-го тура УПЛ против Ворсклы.

Мяч, забитый в ворота полтавской команды, стал для нападающего Шахтера Жуниора Мораеса 60-м в матчах чемпионата Украины. Теперь бразилец единолично занимает 31 место в списке бомбардиров, обойдя Олега Гусева, у которого 59 голов.

Шахтер – Ворскла – 4:1 – видео голов и обзор матча

Стоит отметить, что Мораес свои голы забивал в составе трех команд. 35 раз он отличился в футболке донецкого Металлурга, 22 гола забил за Динамо, а еще три – за Шахтер.

Жуниор Мораес – игрок Шахтера: перспективы бразильца, последствия для Динамо и проблема измены

Источник: Футбол 24
Украина4 тур

Шахтер - Ворскла: Суббота 11 августа 2018

Шахтер
Матч окончен
4 : 1
Ворскла
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Шахтер Шахтер Шахтер - Ворскла Жуниор Мораес Жуниор Мораес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
53
мин
Ливерпуль
15:30
Вест Хэм
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук