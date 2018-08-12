Мораес забил 60-й гол в чемпионате Украины и обошел Гусева в списке бомбардиров

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес отметился забитым голом в матче 4-го тура УПЛ против Ворсклы.

Мяч, забитый в ворота полтавской команды, стал для нападающего Шахтера Жуниора Мораеса 60-м в матчах чемпионата Украины. Теперь бразилец единолично занимает 31 место в списке бомбардиров, обойдя Олега Гусева, у которого 59 голов.

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Стоит отметить, что Мораес свои голы забивал в составе трех команд. 35 раз он отличился в футболке донецкого Металлурга, 22 гола забил за Динамо, а еще три – за Шахтер.

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