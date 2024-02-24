Бывший нападающий Динамо, Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес удивляется тому, на что россияне тратят баснословные деньги.

"Падение очередного российского самолета на войне. За 7 дней уничтожено самолетов на более чем 1 миллиард долларов. Насколько эти деньги могут помочь человечеству в мире? Голод, основные потребности и так далее... Зачем использовать столько ресурсов на смерть и разрушение, а не на благо?", – написал Мораес в Instagram под репостом видео со сбитием самолета.

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Напомним, 23 февраля ВСУ сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над акваторией Азовского моря. По информации Суспільного, экипаж самолета из 10 россиян погиб.

Добавим, что Жуниор 10 лет выступал за украинские команды – Металлург Д, Динамо и Шахтер. Форварда натурализовали для сборной Украины, за которую он провел 11 матчей и оформил один гол.

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