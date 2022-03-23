"Как случился мой трансфер в Коринтианс? Всё было очень быстро. Я приехал в Бразилию, провел некоторое время с семьей, отключил телефон на три дня. Мне это было нужно, потому что то, через что я прошел, было очень трудно воспринимать.

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В первый же день я думал о будущем, о возможности играть за Коринтианс, где я прошел этап восстановления, о благосклонности, которую я чувствую к этому клубу. Я разговаривал с моим отцом и моим братом (бывшими футболистами), и сначала они были удивлены, но я рассказал им все, и они поняли профессиональную часть вопроса, и теперь все счастливы", – приводит слова Мораеса UOL Sporte.

Напомним, нападающий перебрался в Бразилию в марте, а в Украине выступал с 2011 года за донецкий Металлург, Динамо и Шахтер.

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