"Часть отпуска провели с семьей на пляже, наслаждаясь солнцем. Была хорошая возможность побывать в Сантусе, повидаться с родственниками и друзьями.

Шахтер не возьмет Бутко на сборы – защитнику ищут новый клуб

Я восстановился после травмы, которая была в конце прошлого года (в матче с Реалом, который состоялся 1 декабря 2020 года, – прим. "Футбол 24"). Впереди важные сборы в Турции, тренировки и матчи, которые помогут подготовиться физически и технически, чтобы во второй части сезона достичь хороших результатов", – приводит слова Мораес официальный сайт Шахтера.

К слову, Мораес провел 12 матчей в текущем сезоне в составе Шахтера, записав в свой актив 3 гола и результативную передачу.

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