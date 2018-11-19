Мораес восстановился от повреждения, Марлос – в процессе

Стало известно, кто из игроков Шахтера уже восстановился от травм, а кто занимается по индивидуальной программе.

Сегодня, после выходных, игроки Шахтера провели тренировку. Нападающий "горняков" Жуниор Мораес вернулся к занятиям в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Мораес: Фанаты Шахтера поддерживали меня даже несмотря на то, что я носил футболку Динамо

Кроме того, к беговой работе приступил защитник команды Богдан Бутко. По индивидуальной программе пока занимается бразильский хавбек – Марлос.

Несколько основных игроков Шахтера занимаются по индивидуальной программе

Заметим, что следующий матч Шахтер проведет в пятницу, 23 ноября. В рамках 16 тура чемпионата Украины "горняки" будут принимать ФК Львов. Время начала матча – 19:00.