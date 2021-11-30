Форвард Шахтера Жуниор Мораес вернулся к тренировкам с общей группой "горняков", сообщает пресс-служба "оранжево-черных".

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34-летний нападающий уже приступил к работе с мячом.

Напомним, в апреле 2021-го Жуниор получил травму крестообразных связок на тренировке дончан. После операции в Барселоне и курса реабилитации в Бразилии 34-летний форвард в лагере Шахтера работал по индивидуальной программе, чередуя занятия на поле и фитнес-центре. К слову, травма не позволила форварду помочь сборной Украины на Евро-2020.

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