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Мораес уступил звезде Севильи в голосовании за лучшего игрока недели Лиги Европы

10:40 - Читати українською
Мораес уступил звезде Севильи в голосовании за лучшего игрока недели Лиги Европы
Жуниор Мораес / Сайт Шахтера

УЕФА объявил результаты заочной борьбы за звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Победу одержал защитник Севильи Серхио Регилон, информирует официальный сайт УЕФА. В матче против Ромы (2:0) звезда андалусийцев отметился голом, а также помог команде удержать свои ворота "сухими".

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В голосовании Регилон опередил Руя Патрисиу (Вулверхэмптон), Йонаса Винда (Копенгаген) и Жуниора Мораеса (Шахтер). Голкипер "волков" совершил несколько важных сейвов в матче против Олимпиакоса (1:0), а датский и украинский форварды оформили по дублю в ворота Истанбула (3:0) и Вольфсбурга (3:0) соответственно.

Напомним, 10 и 11 августа состоятся матчи 1/4 финала Лиги Европы, среди которых поединок Шахтера против Базеля.

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