Мораес уступил звезде Севильи в голосовании за лучшего игрока недели Лиги Европы

УЕФА объявил результаты заочной борьбы за звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Победу одержал защитник Севильи Серхио Регилон, информирует официальный сайт УЕФА. В матче против Ромы (2:0) звезда андалусийцев отметился голом, а также помог команде удержать свои ворота "сухими".

Шахтер делегировал трех игроков в команду недели Лиги Европы

В голосовании Регилон опередил Руя Патрисиу (Вулверхэмптон), Йонаса Винда (Копенгаген) и Жуниора Мораеса (Шахтер). Голкипер "волков" совершил несколько важных сейвов в матче против Олимпиакоса (1:0), а датский и украинский форварды оформили по дублю в ворота Истанбула (3:0) и Вольфсбурга (3:0) соответственно.

Напомним, 10 и 11 августа состоятся матчи 1/4 финала Лиги Европы, среди которых поединок Шахтера против Базеля.

Шахтар рветься у фінал Ліги Європи, який все ближче: тактичні нюанси і секрет успіху "гірників" – нокаут для Вольфсбурга