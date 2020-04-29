Мораес устроил пикник с семьей в Киеве – как обедать на свежем воздухе без нарушений карантина

Нападающий Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес дал важный совет для проведения свободного времени.

Жуниор Мораес повел свое семейство на пикник, несмотря на пандемию, и поделился яркими фото.

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33-летний форвард с женой и детьми пообедали во дворе своего дома. "Тратьте свое драгоценное время на действительно ценные вещи", – подписал фото Жуниор в Instagram.

В нынешнем сезоне УПЛ Мораес провел 20 матчей, в которых отметился 18-ю голами, что делает его лучшем бомбардиром турнира на данный момент.

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