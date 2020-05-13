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Мораес улыбается, бразильцы развлекаются – как игроки Шахтера сдавали тест на коронавирус

08:56 54 Читати українською
Мораес улыбается, бразильцы развлекаются – как игроки Шахтера сдавали тест на коронавирус
Жуниор Мораес / Фото ФК Шахтер

Действующий чемпион Украины готовится к возобновлению сезона после двухмесячной паузы.

Игроки Шахтера прошли тестирование на наличие вируса, донецкий клуб опубликовал видео процедуры.

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Игроки находились в хорошем настроении в предвкушении возвращения к полноценным тренировкам.

Напомним, УПЛ хочет возобновить матчи уже в конце мая. После 23-х туров чемпионата Украины Шахтер лидирует, оторвавшись от Зари и Динамо на 13 очков.

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