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Мораес: У меня были тяжелые времена, когда переходил от одного соперника к другому

08:26 60 Читати українською
Мораес: У меня были тяжелые времена, когда переходил от одного соперника к другому
Жуниор Мораес / ФК Шахтер

Форвард Шахтера Жуниор Мораес рассказал об адаптации в донецком клубе и вспомнил свой переход из Динамо.

"У меня была тяжелая перемена, когда я переходил от одного соперника к другому. Всегда побаиваешься того, как у тебя сложится в новом клубе. Я не ожидал такого быстрого успеха, но рад, что могу помочь команде.

"В Динамо он играл с Цыганковым, у него хорошая связь с Марлосом", – Пятенко не против натурализации Мораеса

Очень помогает наш стиль игры. В Шахтере много бразильцев, и мы играем в комбинационный футбол. В атаке мне помогают Тайсон и Марлос", – сказал Мораес globo.com.

Мораес перешел в Шахтер прошлым летом в статусе свободного агента, перед этим в течение 3 лет защищал цвета киевского Динамо.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Жуниор Мораес Жуниор Мораес Шахтер Шахтер
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