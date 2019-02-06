Мораес: У меня были тяжелые времена, когда переходил от одного соперника к другому

Форвард Шахтера Жуниор Мораес рассказал об адаптации в донецком клубе и вспомнил свой переход из Динамо.

"У меня была тяжелая перемена, когда я переходил от одного соперника к другому. Всегда побаиваешься того, как у тебя сложится в новом клубе. Я не ожидал такого быстрого успеха, но рад, что могу помочь команде.

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Очень помогает наш стиль игры. В Шахтере много бразильцев, и мы играем в комбинационный футбол. В атаке мне помогают Тайсон и Марлос", – сказал Мораес globo.com.

Мораес перешел в Шахтер прошлым летом в статусе свободного агента, перед этим в течение 3 лет защищал цвета киевского Динамо.

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