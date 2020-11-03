Форвард Шахтера Жуниор Мораес поделился мыслями о разгроме от Боруссии М в 3-м туре Лиги чемпионов.

"После четырех заработанных очков в поединках с Реалом и Интером мы многого ждали от этой игры, но результат неутешительный. Трудно понять причины и принять счет 0:6. Сделали много ошибок в первом тайме. Нельзя позволять себе такие ошибки в Лиге чемпионов. Поздравляем наших соперников, они провели очень-очень хорошую игру.

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Они блокировали наши атаки, закрыли нам путь вперед. Очевидно, они хорошо проанализировали нашу игру и отлично подготовились. Быстрый гол стал тяжелым ударом для наших молодых игроков. Мы много пропускали, а после этого трудно сохранять концентрацию", – цитирует Жуниора Мораеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, Боруссия М разгромила Шахтер на НСК Олимпийский со счетом 6:0.

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