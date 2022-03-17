"В Шахтере я познал все лучшее, чего спортсмен только может желать своей карьеры. Мне больно прощаться, зная, что буду вдали от многих замечательных людей, работающих в этом клубе. Я очень благодарен за все моменты радости, что почувствовал в этой футболке. Все хорошие воспоминания и достижения останутся в памяти. Пусть будущее клуба будет еще более потрясающим, я по-прежнему навсегда с командой.

Мораес официально перебрался из Шахтера в Коринтианс

Я также буду поддерживать Украину и украинцев в их борьбе за свободу и мир. Украинцы показали всему миру, что являются великой нацией, которая никогда не устанет отстаивать свою независимость! Весь мир восхищается Украиной, и я верю, что победа близка и что вскоре наступит мир!" – цитирует Мораеса официальный сайт Шахтера.

Напомним, натурализованный бразилец вчера официально стал игроком Коринтианса, подписав соглашение до 2023 года. Жуниор впервые очутился в Украине еще зимой 2011 года. Мораес успел поиграть за Металлург Д, Динамо, Шахтер и успел сыграть за сборную Украины (11 матчей, 1 гол).

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