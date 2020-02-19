Мораес: Тренеры Шахтера подсказали, как раскрыть слабые стороны Бенфики

Форвард Шахтера Жуниор Мораес поделился ожиданиями от матча 1/16 Лиги Европы против Бенфики.

"Мы тщательно готовились, посмотрели все матчи Бенфики. Тренерский штаб также дал нам много указаний. Это противостояние без фаворита, ровное, но я надеюсь, что мы пройдем Бенфику.

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С самого начала тренировочного сбора внимание акцентировалось на стиле игры Бенфики. Это сильный соперник, который показывает отличные результаты. Они были прекрасными до последних матчей. У Бенфики очень опасная атака и взрослый стиль игры.

У всех команд есть сильные и слабые стороны, мы хотим раскрыть их слабости. Тренеры дали много идей, какой может быть наша игра, что можно сделать, чтобы использовать слабости Бенфики", – поделился Мораес в комментарии O Jogo.

Напомним, матч Шахтер – Бенфика состоится завтра, 20 февраля. Начало игры в 19:55.

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