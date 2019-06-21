Мораес тепло обнял Срну – 2,5 года назад нападающий ударил хорвата на НСК Олимпийском

Дарио Срна вернулся в Шахтера после годичного отсутствия, хорват будет работать в тренерском штабе Луиша Каштру.

Донецкий клуб опубликовал видео, на котором игроки и тренерский штаб встречают бывшего капитана команды. Одним из футболистов, которые в то время находились на базе Шахтера, был экс-динамовец Жуниор Мораес. Дарио Срна тепло обнялся с нападающим.

Срна вошел в тренерский штаб Шахтера

Заметим, что 2,5 года назад во время матча 18-го тура чемпионата Украины сезона 2016/17 между Шахтером и Динамо Мораес, который в то время выступал за киевлян, ударил по лицу Дарио Срну, за что получил 5-матчевую дисквалификацию.

Срна официально объявил о завершении карьеры игрока

Сегодня же Мораес так комментирует возвращение хорвата в Шахтер: "Возвращение Срны? Когда я подписывал контракт с Шахтером и, зная, что Срны здесь нет, я расстроился. Он супер человек и лидер. Сейчас он вернулся и я очень этому рад. Он будет очень важным для нас", – цитирует Мораеса официальный сайт Шахтера.

Видео драки между Мораесом и игроками Шахтера:

Объятия Мораеса и Срны: