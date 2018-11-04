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Мораес: Тайсон сделал абсолютно все, чтобы сыграть с Динамо

08:37 1 Читати українською
Мораес: Тайсон сделал абсолютно все, чтобы сыграть с Динамо
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал победу над Динамо в матче 14 тура УПЛ.

"Очень рад, что знаю о том, что забивал голы в противостоянии Шахтера и Динамо в составах обеих команд. Но больше радуюсь сегодняшней победе, хотел бы поздравить всех ребят, включая травмированных, они с нами здесь, мы чувствуем.

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Также хочу поздравить Тайсона, который последние три недели восстанавливался, три-четыре раза в день проходил процедуры. Он сделал абсолютно все, чтобы быть сегодня на поле. Это показывает его связь с командой, клубом, игроками, тренерским штабом.

Абсолютно во всех наших матчах против Динамо было то же самое, мы контролировали игру, одна маленькая невнимательность и мы давали возможность сопернику забивать, но сегодня мы показали нашу силу, качество и смогли одержать нужный результат", – цитирует Мораеса официальный сайт Шахтера.

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Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
Матч окончен
2 : 1
Динамо Киев
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