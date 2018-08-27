Мораес стал лучшим игроком 6-го тура УПЛ

УПЛ назвала лучшего игрока по итогам 6-го тура Премьер-лиги 2018/19. Им стал нападающий Шахтера Жуниор Мораес
Футболист "горняков" Жуниор Мораес стал лучшим игроком по итогам шестого тура УПЛ 2018/19, сообщает официальный сайт организации.
Мораес вошел в пятерку самых результативных легионеров в истории УПЛ
Большинство респондентов экспертного совета отдали свои голоса за бразильского форварда, который на два балла опередил полузащитника Александрии Евгения Банаду.
Отметим, Мораес сделал хет-трик в матче против Олимпика.
К слову, в состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганик, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
Шахтер уверенно победил Олимпик, Мораес оформил хет-трик