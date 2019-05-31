Мораес стал лучшим бомбардиром УПЛ

Форвард Шахтера Жуниор Мораес забил больше голов среди всех в УПЛ.

Жуниор Мораес в сезоне 2018/19 забил 19 голов (1 с пенальти) и стал лучшим снайпером в УПЛ, а Шахтер набрал 83 очка и стал чемпионом Украины.

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Нападающий перешел в Шахтер из киевского Динамо летом прошлого года, чем вызвал гнев у болельщиков "бело-синих".

Этой весной игрок получил украинское гражданство и был вызван в сборную Украины на матчи отбора Евро-2020 против Португалии и Люксембурга. После этого федерации этих стран подали жалобу в УЕФА о неправомерности натурализации нападающего, но конфедерация признала его вызов в сборную правомерным.

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