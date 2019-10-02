Мораес: С Манчестер Сити у меня не было таких моментов

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Бавария сравняла Тоттенхэм с землей 7 голами в Лиге чемпионов – покер Гнабри, дубль Левандовски
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Павелко: Шевченко точно будет работать со сборной Украины до конца Евро-2020Сборная Украины — 1 окт 121
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"Орієнтуємося на Аякс": син Юрія Вернидуба відкрив футбольну школу і заінтригував майбутнім свого батькаИнтервью — 1 окт 620
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Шахтер U-19 вырвал ничью у Аталанты U-19 в юношеской лиге УЕФА – пенальти а-ля Кройф и гол-красавец спасают "горняков"Лига чемпионов — 1 окт 845
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Наші за кордоном: Ярмоленка не зупинити, повернення Зозулі, Льопа і Девіч нагадують про себе, шоу українця в ЕстоніїМир — 1 окт 803