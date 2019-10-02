Мораес: С Манчестер Сити у меня не было таких моментов

Форвард Шахтера Жуниор Мораес считает, что победы Аталанту "горнякам" помог опыт.

"Очень тяжелая игра. Аталанта очень сильная команда. У нас больше опыта в Лиге чемпионов, и это стоит многого.

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Мы были как воины на поле и рады такому результату.

Гол? С Ман Сити у меня не было таких моментов. Мяч прыгал тогда. У меня не было времени посмотреть в сторону голкипера. А сейчас было время принять решение.

MVP матча? Шахтер", – сказал он журналистам после матча.

Напомним, что "горняки" одолела Аталанту благодаря голам Жуниора Мораеса и Манора Соломона.

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