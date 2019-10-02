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Мораес: С Манчестер Сити у меня не было таких моментов

01:25 18 Читати українською
Мораес: С Манчестер Сити у меня не было таких моментов
Жуниор Мораес / ФК Шахтер

Форвард Шахтера Жуниор Мораес считает, что победы Аталанту "горнякам" помог опыт.

28’ Дуван Сапата
 
Жуниор Мораес 41’
Манор Соломон 90+5’
28’ Дуван Сапата
41’ Жуниор Мораес
90+5’ Манор Соломон

"Очень тяжелая игра. Аталанта очень сильная команда. У нас больше опыта в Лиге чемпионов, и это стоит многого.

Аталанта – Шахтер – 1:2 – видео голов и обзор матча

Мы были как воины на поле и рады такому результату.

Гол? С Ман Сити у меня не было таких моментов. Мяч прыгал тогда. У меня не было времени посмотреть в сторону голкипера. А сейчас было время принять решение.

MVP матча? Шахтер", – сказал он журналистам после матча.

Напомним, что "горняки" одолела Аталанту благодаря голам Жуниора Мораеса и Манора Соломона.

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Источник: Футбол 24
blog_ava
Аталанта – Шахтер – 1:2 – видео голов и обзор матча
1 октября
4908
Теги
Аталанта - Шахтер Шахтер Шахтер Лига чемпионов Жуниор Мораес Жуниор Мораес
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