toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Мораес рассказал, почему игроки Динамо не пожали ему руку в матче за Суперкубок Украины-2018 – шокирующая причина

4 июля 19:41 - Читати українською
Мораес рассказал, почему игроки Динамо не пожали ему руку в матче за Суперкубок Украины-2018 – шокирующая причина
Александр Хацкевич с игроками / фото: ФК Динамо

Форвард Шахтера Жуниор Мораес вспомнил скандальный эпизод в матче за Суперкубок Украины 2018 года в матче против Динамо.

"Стало ли для меня проблемой, что игроки Динамо не пожали мне руку перед матчем? Нет. Некоторые игроки мне потом позвонили и извинились. Они сказали, что у них были предматчевое собрание, на котором тренер (главным тренером Динамо на тот момент был Хацкевич – прим. Футбол 24) сказал им, чтобы они со мной не здоровались. Была такая установка.

Мораес назвал истинную причину конфликта с Бойко

Возможно, таким способом хотели повлиять на мой психологический настрой, чтобы я расстроился и что-то сделал неправильно. Если бы это было решение самих игроков, я бы очень разочаровался. Но поскольку это было указание сверху, я даже не расстроился.

Даже обрадовался, что ребята потом позвонили мне и объяснили, что произошло. Это показало мне ту доброту и дружелюбие, которую ребята ко мне проявили, что наша дружба продолжается. Звонили и иностранные футболисты, и украинцы", – вспомнил Мораес в программе Вацко Live.

Ярмоленко чекає на заслужену винагороду, нове випробування для Барси, страх за Фонсеку – топ-матчі вікенду

blog_ava
Динамо – Шахтер: Instat определил лучшего игрока поединка
08:54
667
Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Жуниор Жуниор Мораес Александр Александр Хацкевич
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
7
мин
Бернли
14:00
Шеффилд Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук