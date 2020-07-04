Мораес рассказал, почему игроки Динамо не пожали ему руку в матче за Суперкубок Украины-2018 – шокирующая причина

Форвард Шахтера Жуниор Мораес вспомнил скандальный эпизод в матче за Суперкубок Украины 2018 года в матче против Динамо.

"Стало ли для меня проблемой, что игроки Динамо не пожали мне руку перед матчем? Нет. Некоторые игроки мне потом позвонили и извинились. Они сказали, что у них были предматчевое собрание, на котором тренер (главным тренером Динамо на тот момент был Хацкевич – прим. Футбол 24) сказал им, чтобы они со мной не здоровались. Была такая установка.

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Возможно, таким способом хотели повлиять на мой психологический настрой, чтобы я расстроился и что-то сделал неправильно. Если бы это было решение самих игроков, я бы очень разочаровался. Но поскольку это было указание сверху, я даже не расстроился.

Даже обрадовался, что ребята потом позвонили мне и объяснили, что произошло. Это показало мне ту доброту и дружелюбие, которую ребята ко мне проявили, что наша дружба продолжается. Звонили и иностранные футболисты, и украинцы", – вспомнил Мораес в программе Вацко Live.

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