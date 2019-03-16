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Мораес прокомментировал победу Шахтера над Зарей

21:47 31 Читати українською
Мораес прокомментировал победу Шахтера над Зарей
Жуниор Мораес / Шахтер

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес считает Зарю агрессивным и сильным соперником.

 
Жуниор Мораес 25’

"Тяжелая, вязкая игра. Много борьбы, как и всегда бывает, когда мы встречаемся с Зарей, ведь это соперник очень агрессивный и сильный. Но я хочу поздравить нашу команду с хорошим матчем и победой! Очень важно взять эти три очка. Теперь немного отдохнем и начнем готовиться к следующему этапу.

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Мы с Болбатом давно тренируемся вместе: я знаю, как он подает и где мне нужно быть. Все получилось, и я рад, что удалось забить", – цитирует Мораеса официальный сайт Шахтера.

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