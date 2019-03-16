Мораес прокомментировал победу Шахтера над Зарей

Англия — 21:19 707
-
Манчестер Сити после появления Зинченко оформил скандальный камбэк и победил Суонси в 1/4 финала Кубка Англии
-
Заря – Шахтер: Мораес намекает на сборную Украины, Фонсека и Вернидуб в фото дня, 3 впечатляющих серии лидера УПЛУкраина — 21:15 573
-
Реал одолел Сельту в первом матче после возвращения Зидана – протеже француза оправдали его довериеИспания — 20:55 419
-
Золоті 60-ті і сива давнина: стадіон Динамо – під контролем нацистів, дикий аншлаг Маракани і ще 23 фото "старої школи"Овертайм — 13:00 605
-
Жеребкування ЛЧ та ЛЄ: потенційний "каталонський" фінал у Мадриді та нагода для "відмазок" Динамо і ШахтарюЛига чемпионов — 15 март 1408