Мораес прокомментировал победу Шахтера над Зарей

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес считает Зарю агрессивным и сильным соперником.

"Тяжелая, вязкая игра. Много борьбы, как и всегда бывает, когда мы встречаемся с Зарей, ведь это соперник очень агрессивный и сильный. Но я хочу поздравить нашу команду с хорошим матчем и победой! Очень важно взять эти три очка. Теперь немного отдохнем и начнем готовиться к следующему этапу.

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Мы с Болбатом давно тренируемся вместе: я знаю, как он подает и где мне нужно быть. Все получилось, и я рад, что удалось забить", – цитирует Мораеса официальный сайт Шахтера.

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