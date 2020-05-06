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Мораес признался в верности своему бывшему клубу, за который играл всего год

11:47 50 Читати українською
Мораес признался в верности своему бывшему клубу, за который играл всего год
Жуниор Мораес / Сайт Шахтера

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес сохраняет теплые воспоминания о софийском ЦСКА, в котором смог стать настоящей звездой.

Игрок сборной Украины в Instagram поздравил болгарский гранд, который празднует 72 года со дня основания.

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"Вы можете изменить цвет волос или даже глаз, но цвет крови – никогда. Мы – красные, мы – ЦСКА. С днем рождения, ЦСКА. Желаю много побед и трофеев", – написал Мораес.

Напомним, форвард провел в болгарском клубе только сезон 2011/12, в течение которого отметился 16 голами. После этого были донецкий Металлург, Динамо и Шахтер.

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