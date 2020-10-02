"Это будет очень трудно. Мы должны показать наш футбол. Мы не можем ошибиться, нам предстоит сыграть хорошо, но группа очень сильная.

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Я еще не играл против Реала и Боруссии из Менхенгладбаха, только Интер нас уже знает. Это будет интересно и сложно, но я рад играть с лучшими командами. Я против Серхио Рамоса? Попробуем", – приводит слова Мораес Fcinternews.

Напомним, соперниками Шахтера на групповом этапе Лиги чемпионов стали Реал, Интер и Боруссия Менхенгладбах.

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