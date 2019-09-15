Мораес признался, что хотел играть за сборную Румынии

Форвард донецкого Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес не против, чтобы со временем вернуться в чемпионат, с которого начинался его путь в Европе.

Экс-нападающий киевского Динамо Жуниор Мораес, который свой путь в Европе начинал в 2010 году, перейдя из Санту-Андре в румынскую Глорию из Быстрицы за 10 тысяч евро, уже через год мог оказаться в Стяуа. Босс бухарестского клуба Джиджи Бекали был готов выделить на трансфер 1 млн евро, но отказался доплатить еще 100 тыс. евро комиссионных агенту футболиста, из-за чего сделка сорвалась.

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"Да, я хотел тогда перейти в Стяуа. Мне хотелось попробовать свои силы в этом клубе и, вероятно, в сборной Румынии. Тогда я чувствовал себя очень хорошо там. Румыния была гостеприимной ко мне, и там осталось много приятных впечатлений и опыта, которым я дорожу до сих пор. Я был бы счастлив, если бы вернулся туда. Сделал бы это с большим удовольствием", – передает слова Мораеса Sport.ua.

Напомним, в феврале 2011 года Жуниор Мораес за 1,25 млн евро перешел в донецкий Металлург. Впоследствии он пополнил ряды киевского Динамо, откуда со скандалом перешел в донецкий Шахтер.

Накануне бразилец дублем помог своему клубу победить луганскую Зарю (4:3).

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