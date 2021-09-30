Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби получил хорошие новости после травмы Лассины Траоре – форвард "горняков" Жуниор Мораес уже готовится приступить к тренировкам.

"Всем привет. Я уже вернулся. Самочувствие хорошее, настроение хорошее, мотивация большая.

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Уже хочу вернуться к тренировкам", – отметил Мораес на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в апреле 2021-го Жуниор получил травму крестообразных связок на тренировке Шахтера. Из-за повреждения он пропустил чемпионат Европы и старт сезона в УПЛ. Ожидается, что Мораес сможет вернется на поле еще до конца первой части сезона. Контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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