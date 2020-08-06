Мораес посвятил свой дубль в ворота Вольфсбурга дедушке, который умер от коронавируса

За несколько дней до этого противостояния Жуниор потерял своего деда Пауло, который стал жертвой осложнения, вызванного коронавирусом. Мораес из-за пандемии даже не смог нормально с ним попрощаться.

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"Это была очень сложная игра для меня. Кроме обычной сложности игры Лиги Европы, у меня была такая ситуация, которая меня очень огорчила. Мой дедушка всегда был очень дорогим человеком, и он многому научил меня в жизни. Я встретился бы с ним в мае, но из-за пандемии это было невозможно. У меня не было возможности обнять его, и мне это очень больно. Я знаю, что он следит за мной оттуда. Я сделал все, чтобы он гордился", – цитирует Мораеса FOX Sports Brasil.

К слову, благодаря дублю с Вольфсбургом нападающий забил 25-й гол в нынешнем сезоне. Кроме 20 голов в чемпионате Украины, Мораес забил два мяча в Лиге чемпионов и три в Лиге Европы.

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