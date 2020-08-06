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Мораес посвятил свой дубль в ворота Вольфсбурга дедушке, который умер от коронавируса

08:29 - Читати українською
Мораес посвятил свой дубль в ворота Вольфсбурга дедушке, который умер от коронавируса
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес чувствовал дополнительное давление в ответном матче 1/8 финала против Вольфсбурга (3:0).

68’ Давид Хочолава
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес
 
Джон Энтони Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Энтони Брукс
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес

За несколько дней до этого противостояния Жуниор потерял своего деда Пауло, который стал жертвой осложнения, вызванного коронавирусом. Мораес из-за пандемии даже не смог нормально с ним попрощаться.

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"Это была очень сложная игра для меня. Кроме обычной сложности игры Лиги Европы, у меня была такая ситуация, которая меня очень огорчила. Мой дедушка всегда был очень дорогим человеком, и он многому научил меня в жизни. Я встретился бы с ним в мае, но из-за пандемии это было невозможно. У меня не было возможности обнять его, и мне это очень больно. Я знаю, что он следит за мной оттуда. Я сделал все, чтобы он гордился", – цитирует Мораеса FOX Sports Brasil.

К слову, благодаря дублю с Вольфсбургом нападающий забил 25-й гол в нынешнем сезоне. Кроме 20 голов в чемпионате Украины, Мораес забил два мяча в Лиге чемпионов и три в Лиге Европы.

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Теги
Лига Европы Жуниор Жуниор Мораес Шахтер Шахтер Шахтер - Вольфсбург
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