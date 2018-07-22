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Мораес: После перехода в Шахтер мне желали умереть от рака

23:10 3 Читати українською
Мораес: После перехода в Шахтер мне желали умереть от рака
Жуниор Мораес (справа) / фото: ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес рассказал, как фанаты реагировали на его переход из Динамо в донецкий клуб.

"Был эпизод в Инстаграме. Парень написал мне много оскорбительных вещей. Например, желал мне умереть от рака и подчеркнул это несколько раз. Я просмотрел его профиль и фото с семьей, и спросил: "Почему ты говоришь такие вещи, если у тебя тоже есть семья?".

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Я объяснил, почему покинул Динамо. Просто ушел, без скандала. К счастью, он понял свою ошибку и извинился. Теперь я понимаю, что фанаты – очень эмоциональные и они не знают, что происходит на самом деле", – рассказал Мораес в эфире программы "Великий футбол".

К слову, перед матчем за Суперкубок-2018 Шахтер – Динамо игроки киевлян не пожали руку Мораесу, а фанаты устроили оскорбительный флешмоб.

Теги
футбольные фанаты Жуниор Мораес Жуниор Мораес Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев
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