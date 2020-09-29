Мораес получил звание лучшего игрока Шахтера в прошлом сезоне
19:25 - Читати українською
Жуниор Мораес уверенно идет к статусу легенды донецкого клуба.
Шахтер провел голосование среди болельщиков, где избирался лучший игрок "горняков" по итогам сезона 2019/20.
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Почетное звание получил форвард сборной Украины Жуниор Мораес. В голосовании 33-летний нападающий набрал 36,5%, обойдя Тайсона, Тараса Степаненко и Марлоса.
В прошлом сезоне Жуниор провел 46 матчей (максимальное количество поединков в команде), в которых отметился 26-ю голами, став во второй раз подряд лучшим бомбардиром УПЛ.
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