Донецкий Шахтер решил не продлевать контракт со своим форвардом Жуниором Мораесом, сообщает Meta Ratings.

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Соглашение с 34-летним игроком истекает 31 декабря 2021 года и матчи против Шерифа в Лиге чемпионов и Александрии в УПЛ станут последними для звездного ветерана.

"Горняки" отказались от дальнейшего сотрудничества с форвардом из-за высоких требований по зарплате. Кроме того, в весенней части сезона дончане уже не будут играть в еврокубках, поэтому попытаются обойтись силами Педриньо, Фернандо и Сикана.

Напомним, экс-нападающий сборной Украины последние полгода не играл из-за травмы. Де Дзерби внес игрока в заявку на последний поединок группового турнира Лиги чемпионов против Шерифа. В общей сложности, в "оранжево-черной" форме Жуниор провел 150 матчей, в которых забил 60 голов.

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