"Мой контракт с Шахтером заканчивается этой зимой в декабре. Думаю, все будет зависеть от того, как будет проходить восстановление, насколько хорошо я буду чувствовать себя, как я проявлю себя на поле.

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От этого будет зависеть мое будущее в Шахтере. А пока я не вернулся на поле, нет смысла говорить о моем новом соглашении", – резюмировал Мораес в комментарии Великому футболу.

Напомним, в апреле 34-летний форвард получил травму крестообразных связок на тренировке Шахтера. Жуниор не играл на Евро-2020 и до сих пор восстанавливается.

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