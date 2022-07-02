"Я еще был в Динамо, когда Андрей Шевченко позвонил по телефону и спросил, готов ли играть. Решил подождать – вел переговоры с Динамо, поэтому не был уверен, смогу ли связать свое будущее с Украиной. Но потом подписал контракт с Шахтером и почувствовал, что пора стать гражданином Украины и представлять национальную команду.

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Я был очень горд сделать это. Провел много лет в Украине и чувствовал себя как дома. Это было не то, что играть за страну, с которой ты не связан", – поделился Мораес в интервью Fourfourtwo.

Напомним, Жуниор дебютировал за сборную Украины 22 марта 2019 года и успел сыграть в 11 матчах, забив всего 1 гол.

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