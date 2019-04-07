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Мораес побил 6-х игроков Шахтера, а сейчас падает как подкошенный, – экс-президент ПФЛ Сирота

19:32 239 Читати українською
Мораес побил 6-х игроков Шахтера, а сейчас падает как подкошенный, – экс-президент ПФЛ Сирота
Мораес получил удаление вслед за Гармашем / Футбол 24

Бывший президент Профессиональной футбольной лиги Святослав Сирота прокомментировал удаление Дениса Гармаша во время матча 1/4 финала Кубка Украины против Шахтера.

57’ Жуниор Мораес
69’ Жуниор Мораес
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуниор Мораес
61’ Денис Гармаш
69’ Жуниор Мораес

"Мораес, когда играл в Динамо, избил 6-х игроков Шахтера. Сейчас, играя за Шахтер, сам падает как подкошенный",– написал Сирота в Facebook.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча 1/4 Кубка Украины

Отметим, что именно после нарушения правил на Мораес на 61-й минуте Гармаш получил сначала первую желтую карточку, а затем и удаление. Мораеса удалили на 69-й минуте встречи после второй желтой карточки.

Теги
Кубок Украины Шахтер - Динамо Киев Святослав Сирота Жуниор Мораес Жуниор Мораес Динамо Киев Динамо Киев
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