Мораес побил 6-х игроков Шахтера, а сейчас падает как подкошенный, – экс-президент ПФЛ Сирота

Бывший президент Профессиональной футбольной лиги Святослав Сирота прокомментировал удаление Дениса Гармаша во время матча 1/4 финала Кубка Украины против Шахтера.

"Мораес, когда играл в Динамо, избил 6-х игроков Шахтера. Сейчас, играя за Шахтер, сам падает как подкошенный",– написал Сирота в Facebook.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча 1/4 Кубка Украины

Отметим, что именно после нарушения правил на Мораес на 61-й минуте Гармаш получил сначала первую желтую карточку, а затем и удаление. Мораеса удалили на 69-й минуте встречи после второй желтой карточки.