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Мораес: По игре с Колосом тренеру Вольфсбурга будет сложно делать выводы

17:07 13 Читати українською
Мораес: По игре с Колосом тренеру Вольфсбурга будет сложно делать выводы
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал присутствие наставника Вольфсбурга Оливера Гласнера на матче 22-го тура УПЛ против Колоса (4:3).

 

"В каждом поединке наша команда пытается играть на самом высоком уровне, со стопроцентной концентрацией. Но бывает, немного теряем бдительность, устаем физически, и тогда получаются такие матчи, как Колосом. Без этого футбол невозможен.

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Не знал, что на трибунах присутствовал главный тренер Вольфсбурга, и лично не думал о следующем матче. Мы были сфокусированы на Колосе. Не представляю даже, какую информацию мог получить тренер немецкой команды. По сегодняшней игре ему будет сложно делать выводы", – цитирует Мораеса пресс-служба Шахтера.

Напомним, первая встреча украинского и немецкого клубов в рамках 1/8 финала Лиги Европы состоится в четверг, 12 марта. Ответный матч – 19 марта в Харькове.

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Жуниор Мораес Жуниор Мораес Шахтер Шахтер Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы Оливер Гласнер Оливер Гласнер Вольфсбург - Шахтер
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