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Мораес опасается козыря Луческу, который может помочь Динамо в матче за Суперкубок Украины

18:31 - Читати українською
Мораес опасается козыря Луческу, который может помочь Динамо в матче за Суперкубок Украины
Жуниор Мораес / Сайт Шахтера

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес поделился ожиданиями перед встречей с Динамо в Суперкубке Украины.

 

Лидер "горняков" предупредил своих партнеров о преимуществе, которое получило Динамо с приходом Мирчи Луческу.

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"Все игры за титул, все Классические очень важны. Мы сильные, подготовленные и отдадим на поле все. Мирча Луческу – опытный тренер, который хорошо знает наш клуб, поэтому мы должны быть крайне внимательными", – приводит слова Мораеса официальный сайт Шахтера.

Напомним, сегодня, 25 августа, дончане на НСК Олимпийский встретятся с Динамо в Суперкубке Украины. Начало встречи в 21:00.

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Теги
Суперкубок Украины Мирча Мирча Луческу Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Жуниор Жуниор Мораес
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