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Мораес о переходе в Шахтер: Теперь буду выступать со многими своими друзьями в одной команде

18 июня 12:18 333 Читати українською
Мораес о переходе в Шахтер: Теперь буду выступать со многими своими друзьями в одной команде
Жуниор Мораес / Фото ФК Шахтер

Бразильский нападающий Жуниор Мораес поделился впечатлениями от перехода в донецкий Шахтер.

"Я очень рад, потому что Шахтер – большой клуб. Это победитель, ведь он стремится выигрывать все турниры, в которых принимает участие. И поэтому я счастлив!

Я всегда смотрел матчи "горняков" и видел, как действуют бразильские исполнители, а теперь выступать со многими своими друзьями в одной команде. Думаю, у меня получится быстро адаптироваться и я смогу помочь клубу оставаться чемпионом и быть лучшим во всех турнирах.

Мораес: Исполняю мечту, надевая футболку Шахтера

Есть огромное желание играть за Шахтер – это самое важное. Хочу приносить пользу голами и ассистами. У меня много амбиций, но главная цель и мечта – быть чемпионом", – цитирует Мораес официальный сайт клуба.

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